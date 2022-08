W "Sanatorium miłości" miłości nie znalazła. Ale jedno trzyma ją przy nadziei, że jeszcze się zakocha

W Polanicy Zdroju, gdzie kręcony był program, spędziła z kolegami i koleżankami na planie aż miesiąc. I co prawda ośrodek turnusowy opuściła bez ukochanej osoby, ale wciąż była to dla niej przygoda życia. Jednak za wszelką cenę nie planuje rozglądać się za męskim ramieniem do oparcia. - Nie szukam miłości na siłę - mówi w rozmowie z tygodnikiem. - Marzę o facecie, a nie o trokach do kalesonów - kontynuuje pani Zofia.