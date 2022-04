W rosyjskiej telewizji przygotowują widzów na wojnę atomową. "Wszyscy kiedyś umrzemy"

We wtorek wieczorem Władimir Sołowjow, któremu na antenie towarzyszyła Margarita Simonian, szefowa anglojęzycznej telewizji RT, powiedział, że aby powstrzymać inne kraje przed ingerencją w wojnę Rosji z Ukrainą, możliwe, że trzeba by się uciec do wojny nuklearnej. Simonian odpowiedziała mu: - Osobiście uważam, że najbardziej realistyczną drogą jest III wojna światowa. Znając nas i naszego przywódcę, Władimira Putina, wiedząc, jak wszystko tutaj działa, nie ma szans, że się poddamy.