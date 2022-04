– Wielu ekspertów twierdzi, że prawdopodobnie, poza członkami sił zbrojnych Azowa i Ukrainy, są tam doradcy NATO - i to z bardzo wysokiego szczebla. A jeśli trafią w ręce armii rosyjskiej, wywoła to międzynarodowy skandal i będzie mieć poważne konsekwencje polityczne w państwach NATO. Przywódcy państw NATO twierdzą, że nie ma tam żadnego z ich doradców i NATO nie bierze udziału w wojnie poza udzielaniem dodatkowej pomocy poprzez wysyłanie broni. Nagle - jeśli okaże się, że to kłamstwo - Macron może zostać pokonany w wyborach. Wielu innych polityków zostanie zmuszonych do rezygnacji – powiedział emerytowany pułkownik Jurij Knutow.