W "Pytaniu na śniadanie" zrobiło się gorąco. Goście prawie się pokłócili

Punktem wyjścia do rozmowy był skandal w Teksasie, gdzie nauczyciel pobił się z uczniem, a wszystko zostało nagrane i trafiło do sieci. Młody prawnik zaproszony do "Pytania na śniadanie" powiedział, że w polskich realiach "nauczyciel ponosi odpowiedzialność z karty nauczyciela, nawet z możliwością wydalenia z zawodu". I nie wyobraża sobie, by pedagog po fizycznym zaatakowaniu ucznia mógł nadal pracować w szkole.