"Sanatorium miłości". Anita z show TVP mówi: "Jestem zdruzgotana"

- Nie sądziłam, że przez każdy gest, mimikę, można ocenić człowieka, i to kompletnie go nie znając. Dla mnie to fenomen. Na przykład na randce ze Zbyszkiem dużo rozmawialiśmy, opowiadał mi o swoim życiu, a widzowie zobaczyli tylko, że mówię ja. Bardzo źle się z tym czuję i jestem zdruzgotana faktem, że odbiór mojej osoby jest tak zły, a przecież w rzeczywistości bardzo dużo robię dla ludzi - wspomina seniorka.