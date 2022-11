W Polsacie są z niego zadowoleni. Igor Sokołowski nowym gospodarzem "Wydarzeń"

- Igor Sokołowski to bardzo dobry dziennikarz, więc prowadzenie "Wydarzeń" to w jego przypadku naturalna droga - stwierdziła Gawryluk, ujawniając przy okazji kulisy pracy w Polsat News. Zapytana o to, czy Sokołowski będzie prowadził wydania "Wydarzeń" w konkretne dni, wyznała: - U nas nie ma czegoś takiego. Zależy od jego dostępności i naszych potrzeb.