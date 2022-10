Prezenter Polsat News zagalopował się na wizji. To nie zabrzmiało dobrze

Do zdarzenia doszło 13 października w godzinach porannych. "Sądeccy policjanci otrzymali zgłoszenie o awanturze w rejonie jednego z przystanków autobusowych w Nowym Sączu. Policjanci po przybyciu we wskazane miejsce zastali 66-latka, który zarzucał 43-latkowi kradzież. Młodszy z mężczyzn miał wcześnie rano zakraść się do gołębnika i zabrać stamtąd gołębie należące do hodowcy. W jego plecaku mundurowi znaleźli 3 ptaki" - czytamy w oficjalnym komunikacie policji.