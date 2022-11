Agnieszka Gozdyra znika z Polsat News. Widzowie mają się czym martwić?

To nie pierwszy raz, gdy Gozdyra wspomina o problemach zdrowotnych. W drugiej połowie lipca tego roku na kilka dni trafiła do szpitala. "Życie czasem mówi 'stop'. Nic wielkiego, ale zobaczymy się, mam nadzieję, w poniedziałek o 20" - informowała wtedy. Do wpisu dołączyła fotkę swojej ręki na szpitalnym łóżku i z wkłutą kroplówką.