W nowym hicie Canal+ nie brakuje mocnych scen. Jak je nakręcono?

Co ciekawe, koordynatorka dostosowuje też stopień "zaawansowania" sekwencji łóżkowych do możliwości osób w nie zaangażowanych. – Każdy aktor wymaga indywidualnego podejścia. Sposoby pracy i narzędzia (...) dobieram w zależności od tego, jak ma wyglądać dana scena, ile czasu mam na przygotowania oraz, co najważniejsze, biorąc pod uwagę to, na co godzą się i jakie mają potrzeby aktorzy – wytłumaczyła Łachacz.