"W kontrze" w końcu bez Jakimowicza. Przebrała się miarka?

W pierwszych odcinkach bez Jakimowicza nie wspomniano o nim ani słowem. Co jest o tyle zaskakujące, że to właśnie on był od początku filarem "W kontrze". Dawny aktor-celebryta przedstawiał się nie tylko jako prezenter, ale także jako twórca/pomysłodawca i wydawca programu. Jego zachowanie budziło skrajne emocje (w sieci można przeczytać komentarze w stylu "Ciężko znaleźć kogoś bardziej irytującego niż Jakimowicz" i "Jarek to facet z jajami, bardzo go lubię"), ale przez cały czas to właśnie on pozostawał na posterunku. W przeciwieństwie do partnerek, które zmieniały się jak w kalejdoskopie.