Karolina Korwin Piotrowska reaguje na manipulację TVP. Pokazała prawdziwą miłośniczkę luksusowych torebek

"Jeśli chodzi o panie, które rzeczywiście żyją z naszych podatków, to w kwestii drogich i ostentacyjnych torebek jest jedna rekordzistka i to w programie podobno 'informacyjnym' w TVP opłacanej z naszych podatków. Przypomnijmy to ponad dwa miliardy złotych z budżetu rocznie" - przypomniała Korwin Piotrowska, załączając do instagramowego postu przegląd tylko niektórych markowych stylizacji gwiazdy TVP Info z drogimi torebkami na pierwszym planie.