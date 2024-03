Oburzył się na brak ważnej nagrody. Miał uspokoić, wyszło jeszcze gorzej

Rykoszetem dostał też Lech Janerka, do którego wyróżnienia nawiązał Bambino. – Jeśli wszyscy obecnie muszą googlować, co jest utworem roku, bo nikt go nie zna, oprócz elity, która wybiera, to może nazwijmy to po prostu: najmądrzejsza nagroda muzyczna w kraju – skomentował. Przywołany rockman jest obecny na scenie muzycznej od 1979 r., kiedy to założył zespół Klaus Mitffoch, odpowiedzialny za jedną z najważniejszych płyt w historii polskiego rocka.