"Uwaga!". Prowadząca "Faktów" poinformowała o ważnej zmianie w ramówce TVN

W 2021 r. Warner Discovery poinformowało o przedłużeniu do końca sezonu 2025/26 umowy dotyczącej transmisji m.in. Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jednocześnie nadawca nie udzielił sublicencji TVP do pokazywania zawodów w kanale otwartym. Telewizja Polska ma prawo do transmisji zawodów rozgrywanych wyłącznie w Wiśle i Zakopanem.