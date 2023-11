Uśmiechnięty Waldemar za granicą. "Mam z czego się cieszyć"

Przypomnijmy, że Waldemar, który zaprosił do swojego domu Ewę, Anię i Dorotę, ukrył przed nimi fakt, że nawiązał relację z jeszcze jedną kobietą. Tajemnicza wielbicielka zobaczyła jego wizytówkę w TVP i postanowiła odezwać się do niego bez pośrednictwa telewizji. Waldek utrzymywał z nią kontakt, doszło nawet do spotkania, na które on "jechał przez pół Polski". Gdy reżyser programu domagał się, by mężczyzna postąpił uczciwie i wybrał między programem a internetową znajomością, ten postawiony pod ścianą wykonał telefon.