Usłyszał, jak fałszował. Reprezentant Gruzji złapał się za głowę

Występ na żywo to nie lada wyzwanie – zwłaszcza jeśli to występ przed międzynarodową publicznością i to na Eurowizji. Każda dźwiękowa wpadka wybrzmiewa tu ze zdwojoną mocą. Zwłaszcza w powtórkach występów. Tornike Kipiani z Gruzji boleśnie się o tym przekonał.