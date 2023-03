Upadła kariera? Był u szczytu popularności. A teraz?

Jim Carrey był jedną z pierwszych gwiazd, które za jeden film potrafiły zgarnąć ponad 30 mln dol. Bił rekordy popularności, ale w końcu bańka pękła. Co się stało? I co z tym wszystkim mają wspólnego krwawe wnętrzności o odcięte świńskie łby wrzucone do basenu? Między innymi o tym posłuchacie w nowym odcinku "Clickbait. Podcast o popkulturze".