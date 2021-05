Upadek kariery muzycznej Rafała Brzozowskiego po Eurowizji? Miażdżące opinie ekspertów

Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride" reprezentował Polskę na tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji. Niestety nie udało mu się dostać do finału, a i podczas półfinałowej selekcji nie mógł poszczycić się zbyt dobrym wynikiem. Dla znawców tematu nie było to zaskoczenie. Specjalistka od emisji głosu znana z programu "Idol" Elżbieta Zapendowska w rozmowie z WP mówiła: - Od początku miał zerowe szanse, bo jest niezauważalny.