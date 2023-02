Ukryte znaczenia w "The Last of Us". Wszystko, czego nie zauważyliście w siódmym odcinku

To, czego widzowie mogli nie zauważyć w pokoju Ellie i Riley, to plakat nad biurkiem z ilustracją z gry "Mortal Kombat II". Kultowa bijatyka z 1993 r. pojawiła się we wcześniejszym odcinku "The Last of Us", gdy Ellie i Joel natrafili na niedziałający automat. Dziewczyna powiedziała wtedy, że jej "przyjaciółka wiedziała wszystko o tej grze". W "Pozostawionych" widzimy, co miała na myśli. Riley zabrała bowiem Ellie do salonu gier i pokazała swoje zdolności właśnie na automacie "Mortal Kombat II".