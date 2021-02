Ujawnił sprawę gwałtu z udziałem gwiazdy TVP. To dopiero początek

W połowie stycznia tego roku Piotr Krysiak, dziennikarz niezwiązany obecnie z żadną redakcją, opisał na Facebooku bulwersującą sprawę gwałtu na jednej z uczestniczek konkursu Miss Generation 2020. Ani we wpisie, ani w pierwszej rozmowie z WP nie podał nazwiska osoby, która miała dopuścić się gwałtu na kobiecie mieszkającej w Wielkiej Brytanii i pracującej w jednej z tamtejszych firm jako dyrektorka marketingu i PR.

Nazwisko Jarosława Jakimowicza wypłynęło za sprawą internautów, którzy zaczęli publikować zdjęcia byłego aktora z tamtej imprezy. Gwiazdor TVP odniósł się do sprawy publicznie, informując o złożeniu pozwu przeciwko Krysiakowi i wypierając się wszelkich zarzutów.

4 lutego TVN wyemitował odcinek programu "Uwaga" poświęcony tej sprawie. Redakcja dotarła do kobiety, która podaje się za ofiarę prezentera, i uzyskała zapis jej wersji wydarzeń. Szczegóły można znaleźć tutaj .

Jarosław Jakimowicz znów pod lupą mediów

"Czekam zatem na ten sąd!" – napisał Krysiak. Przy okazji dał jasno do zrozumienia, że temat wiadomego prezentera nie jest dla niego jeszcze zamknięty.

- Oczywiście czekam na niego z niecierpliwością, ale mamy spór z producentem. Od dwóch lat komunikujemy się za pośrednictwem prawników. Nadal gram po tej samej stronie boiska, co producenci i mam nadzieję, że to będzie dobre kino. Z tego, co wiem, premiera jest przełożona na listopad – powiedział niedawno Krysiak.