Ujawnił kulisy "1 z 10". Produkcja wycięła kłótnię o złą odpowiedź

Pierwszy raz był jednym z dziesięciu 7 lat temu. Od momentu zgłoszenia czekał aż 11 miesięcy na nagranie. Drugie zgłoszenie wysłał w marcu 2019 r. Do studia miał przyjechać we wrześniu tego samego roku, ale zaproszenie wysłane pocztą do niego nie dotarło. Dowiedział się o tym dopiero po trzech latach.