"Ugotowani w parach" nie wrócą na antenę. TVN stawia na inne atrakcje

Program był emitowany od początku marca do połowy maja br. w środy o 21.35. Jak podały Wirtualne Media, średnio oglądało go 701 tys. widzów. W grupie wiekowej 16-49 TVN miał 8,34 proc. udziału w rynku telewizyjnym i był liderem pasma. Mimo to kulinarny show został zastąpiony jesienią przez "Totalne remonty Szelągowskiej".