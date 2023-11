Odmrożą kabarety po zmianie rządu? Polsat nie przewidział jednego

Co prawda, jak dowiedział się wspomniany portal, współpracujący z Polsatem kabareciarze w tym tygodniu wracają do studia, by nagrać dwa ostatnie odcinki tego sezonu "Kabaretu na żywo". Nie wiedzą jednak, czy i kiedy trafią one na antenę, podobnie jak tego, co stanie się z nagranymi, choć niewyemitowanymi powyborczymi skeczami.