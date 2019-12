Uczestnik "The Voice Senior" 20 lat temu wyszedł z domu i nigdy nie wrócił

- Miałem wszystko co jest najpiękniejsze, najwspanialsze. Ale nie umiałem tego docenić - wspomina nowy uczestnik "The Voice Senior", Władysław Jarecki. Jego historia poruszyła widzów programu.

Po sukcesie "The Voice of Poland" i edycji dla dzieci TVP zdecydowało o ruszeniu z programem poświęconym utalentowanym seniorom . Najciekawszą częścią formatu są zawsze przesłuchania w ciemno, gdzie możemy poznać nie tylko nowych muzyków, ale przede wszystkim ich często bardzo poruszające historie. Tak było w przypadku Władysława Jareckiego.

Charyzmatyczny i wesoły senior, postanowił zgłosić się do programu "The Voice Senior", ponieważ uważa, że to ostatnia szansa, aby mogła go usłyszeć cała Polska.