the voice senior

Siostry Szydłowskie - muzyczne objawienie "The Voice Senior"!

Elżbieta, Jolanta i Krystyna podbiły serca trenerów muzycznego show z udziałem seniorów. - To było marzenie naszej mamy, żebyśmy śpiewały we trzy - mówią uczestniczki sobotniego odcinka "The Voice Senior".

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Siostry Szydłowskie wystąpią na scenie "The Voice Senior" (Materiały prasowe)

Premierowe odcinki "The Voice Senior" przyciągnęły imponującą widownię. Start programu śledziło ponad 3 mln widzów. Przed nami kolejna dawka muzycznych emocji, wzruszających historii i wspaniałych anegdot z życia uczestników, którzy ukończyli 60. rok życia. Już w sobotę na scenie wystąpią m.in. siostry Szydłowskie, rodowite łodzianki, które pokochali trenerzy oraz widzowie zasiadający w studio.

- Całe życie czekałam na coś ważnego. To szansa na to, żeby jeszcze coś zrobić - mówi Krystyna, jedna z sióstr.

Zobaczcie fragment ich występu:

Udział sióstr Szydłowskich w muzycznym talent show TVP2 to nie tylko przygoda ale także hołd złożony mamie. - To było jej marzenie, żebyśmy śpiewały we trzy - wspominają z czułością.

Elżbieta, była nauczycielka chemii i jak mówią o niej siostry - szkolny kujon, Krystyna - szalona artystka bujająca w obłokach oraz najmłodsza z sióstr - radosna optymistka Jolanta, podczas Przesłuchań w Ciemno zaśpiewały utwór "Kwiat jednej nocy" z repertuaru Alibabek.

Materiały prasowe Podziel się

We fragmencie sobotniego występu, który możecie zobaczyć już teraz, trenerzy programu Alicja Majewska, Urszula Dudziak, Marek Piekarczyk i Andrzej Piaseczny, niejednokrotnie porównywali siostry Szydłowskie do legendarnego polskiego zespołu z lat 60. Udział w "The Voice Senior" nie jest pierwszym występem sióstr Szydłowskich na profesjonalnej scenie.

- Śpiewałam w operetce, w Teatrze Muzycznym w Lublinie. Zagrałam ponad 100 ról, pierwszoplanowych. Tych małych nie liczę. Epizodów też nie, chociaż cieszyły mnie ogromnie - opowiada z uśmiechem Krystyna.

Jolanta przed laty była wokalistką w zespole Primo Voto. Wspólnie z siostrą Elżbietą wystąpiły także na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze oraz na Festiwalu Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu. Na tym ostatnim zdobyły Srebrny Pierścień oraz Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki.

Materiały prasowe Podziel się

- Wtedy nie było talent show. Takie konkursy były jednymi, w których można się było pokazać jako amator - wspomina z rozrzewnieniem Jolanta.