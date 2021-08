Uczestniczka "Motel Polska" została redaktor naczelną Radia Łódź

"No i bardzo dobrze, bo trzeba żyć w prawdzie i nie trzeba się wstydzić. Tak samo będziemy szanować pana Piaska jak przed tym coming outem, jak i po, prawda? (...) A może teraz Piaseczny jakiś swój ruch założy, który się w partię przekształci, takich osób LGBT? Może on ma jakieś szersze plany i to nie jest jednak przypadek?" - snuła domysły Lidia Lasota w hejterskim programie TVP "Motel Polska".