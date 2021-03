Goście programu TVP szydzą z TVN24. "Cielak puścił bąka i już się o tym mówi"

"Motel Polska" zadebiutował na antenie TVP1 we wrześniu 2020 r. i od razu wzbudził kontrowersje. Po pierwsze, program był uderzająco podobny do "Gogglebox". Hitu stacji TTV, w którym zwykli ludzie siedzą przed telewizorami i komentują to, co oglądają. Po drugie, w sprawach społecznych i politycznych uczestnicy "Motelu Polska" przemawiają praktycznie jednym głosem, uderzając w opozycję, TVN i broniąc Telewizji Polskiej.