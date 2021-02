Uczestnicy show TVN dowiedzieli się o wybrankach. Nie kryli zaskoczenia

Eksperci ze Ślubu od pierwszego wejrzenia wyłonili spośród zgłaszających się trzy kobiety : Izę, Igę i Laurę oraz trzech mężczyzn: Macieja, Karola i Kamila. Panie już wiedzą, że niebawem stawią się w urzędzie stanu cywilnego i nie kryją podekscytowania. Mogły swobodnie też wyjawić bliskim swoje plany co do nietypowego zamążpójścia. Panowie tymczasem dowiedzieli się dopiero, że już czekają na nie wybranki. Jak na tę wieść zareagowali?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" – to działa. Uczestnicy programu założyli rodziny

I choć sprawia wrażenie czerpiącego pełnymi garściami z życia, przyznaje, że brakuje mu właśnie drugiej osoby i boku. - Nie jest łatwo zbudować związek w moim wieku, patrzy się na to inaczej, niż kilka lat wcześniej. Spotkania, randki już mnie nie interesują - mówił. A fakt, że nie może doczekać spotkania zdradzało to, że już w obecności ekspertki z show trudno mu było opanować emocje.

Bardziej powściągliwy był 30-letni Kamil, choć przyznał, że wiadomość o wybranej dla niego żony nieco go zszokowała. Miłośnik bilarda i motoryzacji przyznał, że obecnie mieszka z rodzicami – z prostej przyczyny. Jak twierdzi, jego tryb życia i rzadkie bywanie w domu sprawiało, że nie widział sensu w wynajmowaniu własnego mieszkania. Ma jednak zamiar to zmienić i ustatkować, a pierwszym krokiem będzie ślub w ciemno. Czy okaże się to krokiem w dobrą stronę? Przekonamy się niebawem, ale pewne jest jedno, że Kamil chce zmienić swoje dotychczasowe życie.

Z kolei 30-letni Maciej, fizjoterapeuta, z kolei szuka prawdziwej miłości. Choć przeżył trudne dzieciństwo w wyniku rozwodu rodziców, nie przestał wierzyć w stałe związki. Próbował związać się z kimś na stałe, ale jego związki nie przetrwały próby czasu. Niemniej mężczyzna ma nadzieję na od dłuższego czasu mam pragnienie założeniu rodziny. Jestem gotowy, by się ożenić i mieć dzieci. I starać się tworzyć szczęśliwą, kochającą się rodzinę – stwierdził. I jak dotąd, to on sprawia wrażenie jednocześnie najbardziej przejętego nadchodzącą rolą, a jednocześnie gotowego, by się w niej sprawdzić.