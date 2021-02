Uczestniczka mówi o "ściemie". Na czym polegli twórcy ślubnego reality-show?

Niedawno rozpadła się kolejna para dobrana przez ekspertów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Mimo to chętnych do udziału w telewizyjnym eksperymencie nie brakuje, o czym przekonywali specjaliści od tworzenia par. - Z roku na rok zgłoszeń jest coraz więcej - wyznała psycholog Magdalena Chorzewska. Antropolog, prof. Bogusław Pawłowski, podkreślał zaś skuteczność programu, powołując się na rachunek prawdopodobieństwa. - Nawet jeśli sposób tych trzech par sukces będzie chociażby w przypadku jednej, to i tak będzie to duży sukces. To i tak jest większe prawdopodobieństwo niż w życiu - stwierdził, budząc przekonanie, że udział w kontrowersyjnym show to prawdziwa szansa, by odmienić swoje życie. - Dajemy dobrą bazę, której, jeśli ludzie nie popsują, to może im wyjść dobry związek - podkreśliła przed kamerą psycholożka.