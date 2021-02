Zdradziła kulisy rozwodu. Jej adwokat nie miał wcześniej takiej sprawy

Joanna i Adam nie znaleźli w reality show miłości na całe życie, choć zaryzykowali ślub przed kamerami, zawierzając telewizyjnym ekspertom. W ich przypadku prognozy specjalistów od związków zawiodły, a o tym, że eksperymentalne małżeństwo dobiegnie końca wiadomo było już w finale. Niestety, wygląda na to, że ani koniec programu, ani rozwód nie zakończył nie najlepszych relacji między byłymi małżonkami. Między Joanną a Adamem co jakiś czas dochodzi do spięć w mediach społecznościowych. Uczestniczka, która w rozmowie z mediami chętnie ujawnia kulisy show - i nie oszczędza w tych wyznaniach swojego eks - wielokrotnie narażała się Adamowi. Ten w jednym z ostatnich postów podkreślał, że już dawno zakończył udział w programie i zamknął tamten etap życia. "Nie mam zamiaru czytać i słuchać po prawie 2 latach tych bredni. Ja mam ciekawe i szczęśliwe życie i to jest najważniejsze i nie wracam do tego co było kiedyś. Jeśli ty tak nie masz, nie potrafisz sobie ułożyć życia i czerpać z niego jak najwięcej to współczuję" - napisał do byłej żony.