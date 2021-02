Zostali rodzicami i od razu rozwód. Łukasz ma nowy pomysł na życie

Oliwia i Łukasz byli ulubieńcami widzów czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którą emitowano na początku 2020 r. Para dobrana przez telewizyjnych ekspertów rozstała się, choć jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że idealnie do siebie pasują. A pod koniec maja małżonkowie przywitali na świecie swojego syna Franka.

"Oboje od początku toczyliśmy walkę o nasz związek. Włożyliśmy ogrom pracy, by pozostać w małżeństwie. Pomimo naszych starań i zasięgnięciu specjalistycznej pomocy nie udało nam się i rozstaliśmy się" – napisała Oliwia na Instagramie tuż po świętach Bożego Narodzenia.

Dla Łukasza oznaczało to przeprowadzkę. Zanim poszedł na swoje, przez dwa miesiące mieszkał u mamy, która natchnęła go do podjęcia nowej pracy. Łukasz przedstawiał się wcześniej jako doradca handlowy w branży motoryzacyjnej, a teraz ma szansę dorobić w gastronomii.