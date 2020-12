"Ślub od pierwszego wejrzenia" zakończy się rozwodem. Teściowa Oliwii dolewa oliwy do ognia

Pandemia zrobiła swoje. Rozstali się w 2020

"Poznając nowych ludzi, nigdy nie biorę pod uwagę tego, co o nich słyszałam. Bywało, że poznawałam ludzi, którzy mieli niezbyt dobrą reputację a okazali mi tyle dobra, że z pewnością zapamiętam ich do końca życia. I takich, o których mówiono mi, że mają wielkie serce, a tak naprawdę nie mieli go wcale" – napisała teściowa Oliwii, wyraźnie wbijając jej szpilę.

"Polecam wam cudowną regułkę na lęk przed tym, co ludzie powiedzą. A brzmi ona tak: i co z tego. Nic z tego, za każdym razem okazuje się, że nic z tego. Oni będą gadać - to pewne. Będą gadać tyle, ile trzeba by się nasycić - nie dłużej. Chodzi o to, by własnym zaangażowaniem nie spowodować, by ten monolog zamienił się w dialog".