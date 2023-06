Tym razem nie wstydził się TVP. Ludzie dali mu popalić na wiecu Tuska

"Wiadomości" od dawna lansują tezę, że zwolennicy PO to wulgarny tłum pełen nienawiści do wszystkiego, co kojarzy się z PiS. W tym także TVP. Na marsz 4 czerwca wysłali swojego człowieka incognito. Na kolejnym wiecu Tuska reporter już nie krył swojej przynależności do Telewizji Polskiej, przez co spotkał się z ostrymi reakcjami tłumu.