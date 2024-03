Twórcy megahitu znowu uderzyli w Trumpa. Na celowniku złote buty

Sekwencja ta miała nawiązywać do słów Trumpa, które wygłosił na wiecu w Iowie w 2016 r. Z przekonaniem powiedział wówczas, że "mógłby stanąć na środku Piątej Alei i kogoś zastrzelić, a nie straciłby nawet jednego głosu". – Co jest zabawne, początkowo myśleliśmy, że to mocna satyra, ale z dnia na dzień zbliżamy się do tego, że to będzie przerażająca prawda. Im bardziej popularni są politycy, tym bardziej bezkarni mogą być – mówił Kripke w rozmowie z Antyradiem.