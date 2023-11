Czwarty sezon hitu już niebawem. Jak nawiąże do popularnego spin-offu?

– Według nas to się dzieje zaledwie kilka dni po wydarzeniach z "Pokolenia V". Staramy się, aby oś czasu była bardzo prosta, ponieważ wszystkie te elementy z nią związane, które mam wrażenie, że muszą robić inne komiksowe uniwersa, dla mnie jako widza są po prostu oszałamiające. Więc to wszystko jest bardzo modułowe. Jest trzeci sezon "The Boys", a potem "Pokolenie V", a następnie czwarty sezon "The Boys". A potem ma miejsce drugi sezon "Pokolenia V". Bardziej przypomina to wagony pociągu niż talerz spaghetti – skrytykował zabieg zaburzonej chronologii, tak dobrze znany fanom innych wielkich opowieści ekranowych, jak chociażby tych ze stacji Marvela.