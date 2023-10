Będzie drugi sezon "Pokolenia V". Prace nad nową produkcją już trwają

Dla przypomnienia: "Pokolenie V" to osadzony w świecie "The Boys" serial, który przedstawia losy utalentowanych uczniów jedynego w USA college'u dla superbohaterów. Ich kręgosłup moralny czeka próba – walczą bowiem o pozycję w rankingu i szansę na dołączenie do Siódemki, elitarnej grupy Vought International. Gdy na jaw wychodzą sekrety szkoły, uczniowie muszą dokonać wyboru. Co wiemy o fabule drugiego sezonie?