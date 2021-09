"Twoja twarz brzmi znajomo": Chris Cugowski zwycięzcą 3. odcinka. Zachwycił jako Axl Rose!

Drugim uczestnikiem był Chris Cugowski. Aktor wykonał utwór "Welcome to the jungle" jako Axl Rose i zachwycił wszystkich! Było głośno, dziko i ostro! Po tym występie Basia Kurdej-Szatan padła przed Chrisem na kolana! Natomiast w rozmowie z Maciejem Dowborem Chris przyznał, że bardzo się ucieszył, że to jemu przypadło to wykonanie. – Jak ty się człowieku tu odpaliłeś. Czekałem na ten moment i naprawdę to jest to. Uwielbiam cię w takiej muzie – zachwycił się Gromee. – Będę musiał to nagranie skasować po powrocie do domu, żeby żona nie zobaczyła tej klaty bo mnie wymieni na lepszy model – zażartował Michał Wiśniewski.