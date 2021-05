TVP podało nieprawdziwą informację ws. Doroty Wellman. Jest komentarz rzecznika prasowego

Warto podkreślić, że w swoim materiale Szypsza próbował zrobić wszystko, by udowodnić, że program z seniorami jest nietrafionym pomysłem. Przytoczono rozmowę z panią Anią, seniorką z Opola, która od lat korzysta ze smartfonów. Jej przykład miał pokazać, że skoro ona potrafi, to także inne osoby w jej wieku także. Stąd 700 tys. zł to wyrzucanie w błoto funduszy.