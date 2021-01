TVP zapytało o awarie wodociągów w Kielcach. Odpowiedź rzecznika to hit

Rzecznik Wodociągów Kieleckich Ziemowit Nowak pojawił się w reportażu TVP dosłownie na kilkanaście sekund, ale to wystarczyło, by zdobyć ogólnopolską sławę. Takiej "rzeczowej" wypowiedzi człowieka, który dostaje za to pieniądze, dawno nie słyszeliśmy.

Share

Rzecznik Kieleckich Wodociągów dał przykład, jak nie rozmawiać z mediami Źródło: Materiały prasowe