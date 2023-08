TVP zapomniała o Marcinie Dańcu. Nie zaproszono go na jubileusz. "Oddałem telewizji bardzo dużo życia"

- Jeśli wiadomości, to każde. Od za dziesięć siódma do dwudziestej zero, zero - podkreślił Daniec, którego polityka pasjonuje. Ale 65-letni artysta nie ma złudzeń: - (...) nie mam w sobie wiary w to, iż będę mógł zmienić scenę polityczną. Nigdy w to nie wierzyłem.