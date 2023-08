TVP wygwizdana na wiecu Tuska. Pracownik stacji nie mógł dojść do głosu

Raczej dla nikogo zaskoczeniem nie będzie, że w ECS nie mogło zabraknąć TVP, które od czasu powrotu Tuska do polskiej polityki, prowadzi przeciwko niemu kampanię nienawiści, przedstawiając go w różnych wydaniach "Wiadomości" jako diabła. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak pracownik TVP Adrian Borecki rozmawia z uczestnikiem wiecu przed kamerami. Jednak nie była to spokojna pogawędka dla Boreckiego, bowiem zgromadzeni wokół ludzi wykrzykiwali hasło: "TVP łże".