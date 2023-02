TVP upamiętni wybuch wojny w Ukrainie. Pokaże dwa koncerty

24 lutego 2022 to tragiczny dzień w najnowszej historii Ukrainy. Rosyjska agresja na Ukrainę wstrząsnęła nie tylko Europą, ale i światem. Sąsiednie kraje ruszyły błyskawicznie do pomocy - organizując naprędce akcje humanitarne i przyjmując uciekających przed wojną Ukraińców. Szczególną rolę odegrała Polska. Polacy nadal aktywnie angażują się w pomoc sąsiadom i uczą współegzystować z tymi przybyłymi do kraju.