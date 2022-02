Poruszający koncert w TVP. Artyści raz po raz dawali dowód solidarności z Ukrainą

Z apelem podczas swojego występu zwróciła się także Edyta Górniak. - Nie mielibyśmy konfliktów, tych w relacjach, globalnych, gdybyśmy byli dla siebie dobrzy. Gdybyśmy chcieli rozmawiać, słuchać siebie nawzajem i patrzeć z wrażliwością i sympatią. To piękno i łagodność, które wyśmiewali, dzisiaj straciło swój głos. Wzywam wszystkich do modlitwy, jeśli nie teraz, to kiedy? Pokój nam wszystkim – wyznała.