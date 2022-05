Nieoczekiwana przerwa w nagraniach. Kiepska wiadomość dla Norbiego

Serwis podał, że TVP zakończyła nagrywanie premierowych odcinków "Va Banque", "Koła fortuny" i "Gry słów. Krzyżówki". Ostatni epizod "Va banque" nadano 29 kwietnia, "Koła Fortuny" 3 maja, a "Gry słów" 4 maja. Co ciekawe, do tej pory premierowy sezon trwał co najmniej do początku czerwca. Wtedy też następowała zwyczajowa wakacyjna przerwa w ramówce.