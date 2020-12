25-latka ma dostać nowy program. Dla Norbiego jest jedno "ale"

Nowe twarze TVP

Przypomnijmy, że Izabella Krzan to modelka, Miss Polonia 2016, która pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie" w 2017 r. z cyklem reportaży "Lajk!". Kilka miesięcy później stworzyła z Rafałem Brzozowskim duet w nowym "Kole fortuny". I została na swoim miejscu, gdy władze TVP zrobiły roszadę, przesuwając Brzozowskiego do "Jaka to melodia?", a do "Koła fortuny" trafił Norbi.