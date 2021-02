TVP szykuje coś dla "kociarzy". "Sekretne życie kotów" to nowa propozycja TVP

"Sekretne życie kotów" to program popularnonaukowy dla całej rodziny "wyprodukowany przez Telewizję Polską na podstawie formatu 'Cats Uncovered' stworzonego przez BBC i dystrybuowanego przez BBC. Jak dotąd program, który na antenie BBC zadebiutował w 2014 roku, mogli oglądać widzowie we Francji. W pierwszej polskiej serii widzowie zobaczą 8 odcinków. Premiera programu już 28 marca o godzinie 16:00 w TVP 1" - informuje serwis TVP Info. W lipcu TVP szukała bohaterów do nowego show - kotów i ich właścicieli, którzy chcieliby pokazać się przed kamerami.