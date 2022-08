TVP stawia na seniorów. Pokaże taneczne show z ich udziałem

Co ciekawe, to kolejny taneczny format, który TVP wprowadza do swojej oferty. W przeszłości stacja mocno stawiała na własny program z celebrytami, "Dance Dance Dance", obecnie prym wiedzie talent show dla najmłodszych "You Can Dance. Nowa Generacja", którego niebawem zostanie wyemitowany drugi sezon. Jak widać, niedługo przyjdzie pora na seniorów na parkiecie. Jesteście ciekawi tego programu?