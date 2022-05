TVP serwuje widzom powtórkę na ich "specjalne życzenie". Na film o Tusku były skargi

- To skandaliczny film. Będę go analizował na zajęciach ze studentami dziennikarstwa jako przykład ekstremalnej propagandy i manipulacji - komentował wtedy w rozmowie z serwisem Press Krzysztof Luft, członek rady programowej Telewizji Polskiej. Zgodnie z procedurą KRRiT musiała wystąpić do nadawcy o nagranie materiału Tulickiego, a następnie zająć stanowisko. Stanowiska nie ma, natomiast widzowie TVP jeszcze raz mogli zobaczyć kontrowersyjny film.