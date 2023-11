TVP prze do przodu. Popularny serial i orędzie prezydenta Dudy zmiażdżyły konkurencję

Telewizja Polska budzi mnóstwo kontrowersji i sprzecznych odczuć, ale wciąż cieszy się dużą popularnością widzów. Niestety niektórzy z nich (nawet kilkaset tysięcy gospodarstw domowych) mogą stracić dostęp do TVP jeszcze przed świętami. Na połowę grudnia zaplanowano zmianę sposobu nadawania kanałów należących do telewizji publicznej. To oznacza, że aby wciąż móc odbierać telewizyjną Jedynkę, Dwójkę czy TVP Info, potrzebny jest odpowiedni odbiornik telewizyjny lub dekoder.