Krzysztof Luft chciał skontrolowania TVP. Został przegłosowany

We wrześniu tego roku Krzysztof Luft dopominał się interwencji przewodniczącego KRRiT w związku ze szczególną dysproporcją w dostępie największych partii do głosu w TVP. Wirtualne Media podawały, że w drugim kwartale 2023 r. politycy PiS zagospodarowali 252 godziny czasu antenowego, a przedstawiciele PO tylko 10 godzin. Mimo to Maciej Świrski nie zdecydował się ukarać państwowego nadawcy.