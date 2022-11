TVP powiększa ofertę. Będzie nowy kanał dla młodzieży

Jak dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl, zamiast TVP Teen (ang. nastolatek) Telewizja Polska wprowadzi do swojej oferty kanał Alfa TVP. Nazwa odnosi się do tzw. pokolenia alfa, czyli osób urodzonych po 2010 r. Prezentowane tam treści mają być dostosowane do widzów w wieku 10-16 lat.